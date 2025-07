Família de menina que morreu no Cânion Fortaleza fazia trilha sem guia, afirma concessionária Foto: Divulgação/CRBMNa última quinta-feira (10), uma menina de 11 anos caiu em um dos abismos do Cânion Fortaleza, no Rio Grande do... Folha Vitória|Do R7 14/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A família da criança de 11 anos que morreu na semana passada após cair de penhasco do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul (RS), fazia a trilha sem o auxílio de um guia, confirmou a concessionária do espaço, Urbia Cânions Verdes. Ela estava passeando com os pais e dois irmãos menores quando ocorreu o acidente. A família é de Curitiba (PR).

Para mais detalhes sobre essa tragédia e as recomendações de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Filarmônica de Mulheres faz concerto para celebrar o Dia do Rock nesta terça

Arashi Gaiden é lançado com novo trailer e desconto especial

Criança de 1 ano é atacada por pitbull e fica com rosto ferido no Sul do ES