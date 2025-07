Família de Wallace Lovato diz que está impactada com prisão de diretor financeiro Imagem: redes sociais/acervo pessoalAlém da família, empresa de Wallace Lovato manifestou tristeza e afirmou que suspeito já foi demitido... Folha Vitória|Do R7 12/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Imagem: redes sociais/acervo pessoal A prisão do diretor financeiro da Globalsys, Bruno Valadares de Almeida, neste sábado (12), por suspeita de ser o mandante do assassinato de Wallace Lovato, foi recebida com surpresa pela família do empresário.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Filho agride a mãe por não receber dinheiro para comprar droga

Três pessoas morrem e uma fica ferida após ataque a bar na Serra

Caso Wallace: desvio de dinheiro pode ter motivado morte de empresário