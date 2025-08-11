Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Família e CEO de empresa de Wallace se manifestam sobre conclusão do caso

Wallace Lovato foi morto na Praia da Costa (Foto: acervo pessoal)Por nota, a família de Wallace agradeceu o trabalho da polícia e do...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Wallace Lovato foi morto na Praia da Costa (Foto: acervo pessoal) A família do empresário Wallace Lovato, assassinado com um tiro na cabeça, em Vila Velha, em junho deste ano, se manifestou sobre a conclusão do caso, nesta segunda-feira (11).

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.