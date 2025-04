Família morre em acidente entre carro, ônibus escolar e caminhão Foto: Divulgação/PRFQuatro pessoas morreram após o carro em que estavam bater em ônibus escolar e caminhão. Dentre as vítimas estão... Folha Vitória|Do R7 07/04/2025 - 15h45 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h45 ) twitter

Acidente Paraná

Foto: Divulgação/PRF Um acidente envolvendo um carro, um ônibus escolar e um caminhão deixou quatro pessoas mortas na noite deste domingo (6), no quilômetro 28, da BR-369, em Cambará, no norte do Paraná. As vítimas fatais eram todas de uma mesma família e estavam em um Chevrolet Corsa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

