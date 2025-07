Famílias de 3 bairros são notificadas para deixar suas casas em Cariacica Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaA região fica ao redor do antigo Hospital Pedro Fontes. Prefeitura diz que há pessoas que estão "alugando... Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 17h57 ) twitter

Em Cariacica, o medo de perder a própria casa assola pelo menos 300 famílias de três bairros diferentes – todos ao redor do Hospital Pedro Fontes, criado em 1937 para atender os pacientes com hanseníase e desativado no fim do ano passado para se tornar um polo industrial.

Para entender todos os detalhes dessa situação preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

