Famílias protestam em avenida no Centro de Vitória e deixam trânsito lento
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaManifestantes pedem a alteração da decisão judicial que determina a saída das famílias da ocupação...
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Famílias e manifestantes da ocupação Vila Esperança, em Vila Velha, protestaram na Avenida Jerônimo Monteiro, em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, na tarde desta terça-feira (02).
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Famílias e manifestantes da ocupação Vila Esperança, em Vila Velha, protestaram na Avenida Jerônimo Monteiro, em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, na tarde desta terça-feira (02).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o protesto e suas implicações.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o protesto e suas implicações.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: