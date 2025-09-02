Logo R7.com
Famílias protestam em avenida no Centro de Vitória e deixam trânsito lento

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaManifestantes pedem a alteração da decisão judicial que determina a saída das famílias da ocupação...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Manifestação de moradores de Vila Esperança em Vitória

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Famílias e manifestantes da ocupação Vila Esperança, em Vila Velha, protestaram na Avenida Jerônimo Monteiro, em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, na tarde desta terça-feira (02).

