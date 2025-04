FATAL FURY: City of the Wolves é lançado e terá torneio mundial com premiação total de US$2,5 milhões FATAL FURY: City of the Wolves é lançado com torneio mundial de US$ 2,5 milhões, novo modo RPG, elenco variado e suporte total a cross...

Folha Vitória|Do R7 23/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 23/04/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share