Fator Zema
Que ninguém desdenhe do governador de Minas, Romeu Zema (NOVO-MG), que lançou sua candidatura a presidente da República
Que ninguém desdenhe do governador de Minas, Romeu Zema (NOVO-MG), que lançou sua candidatura a presidente da República a um ano do início da campanha eleitoral. O expoente do Partido Novo tem história para contar.
Que ninguém desdenhe do governador de Minas, Romeu Zema (NOVO-MG), que lançou sua candidatura a presidente da República a um ano do início da campanha eleitoral. O expoente do Partido Novo tem história para contar.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: