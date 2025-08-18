Faustão recebe alta da UTI; boletim médico atualiza estado de saúde Foto: Reprodução/InstagramSegundo o boletim, Faustão apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h57 ) twitter

Foto: Reprodução/Instagram O novo boletim divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, na tarde desta segunda-feira (18), informa que o Fausto Silva permanece internado no hospital, mas já teve alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na última quarta-feira, e está em apartamento.

