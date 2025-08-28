Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Faustão recebe alta hospitalar depois de novos transplantes

Faustão em seu antigo programa na Band (Foto: Renato Pizzutto) Após transplantes de rim e fígado no início de agosto, ex-apresentador...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta de internação no Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. Ele esteve hospitalizado desde maio, quando tratou de uma infecção bacteriana aguda com sepse, e passou por dois transplantes no início de agosto.

Para mais detalhes sobre a recuperação de Faustão e sua trajetória de saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.