Faustão recebe alta hospitalar depois de novos transplantes
Faustão em seu antigo programa na Band (Foto: Renato Pizzutto) Após transplantes de rim e fígado no início de agosto, ex-apresentador...
Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta de internação no Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. Ele esteve hospitalizado desde maio, quando tratou de uma infecção bacteriana aguda com sepse, e passou por dois transplantes no início de agosto.
