Faustão recebe alta hospitalar depois de novos transplantes Faustão em seu antigo programa na Band (Foto: Renato Pizzutto) Após transplantes de rim e fígado no início de agosto, ex-apresentador... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h37 )

Folha Vitória

Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta de internação no Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. Ele esteve hospitalizado desde maio, quando tratou de uma infecção bacteriana aguda com sepse, e passou por dois transplantes no início de agosto.

Para mais detalhes sobre a recuperação de Faustão e sua trajetória de saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

