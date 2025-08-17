Fé e Razão: Aliadas na Defesa da Liberdade
Em tempos em que o racionalismo extremo domina o debate público, cresce a tentação de tratar a fé como um resquício medieval, incompatível...
Em tempos em que o racionalismo extremo domina o debate público, cresce a tentação de tratar a fé como um resquício medieval, incompatível com o progresso e com a liberdade individual. Para muitos, razão e fé estariam em campos opostos — a primeira como libertadora, a segunda como opressora. No entanto, essa dicotomia simplista desconsidera o papel profundo e estruturante que a fé exerceu na construção dos valores que sustentam uma sociedade livre. A razão não anula a importância da fé. Pelo contrário, ambas podem — e devem — caminhar juntas na defesa da liberdade, da responsabilidade individual e de uma ordem baseada no Estado de Direito.
Em tempos em que o racionalismo extremo domina o debate público, cresce a tentação de tratar a fé como um resquício medieval, incompatível com o progresso e com a liberdade individual. Para muitos, razão e fé estariam em campos opostos — a primeira como libertadora, a segunda como opressora. No entanto, essa dicotomia simplista desconsidera o papel profundo e estruturante que a fé exerceu na construção dos valores que sustentam uma sociedade livre. A razão não anula a importância da fé. Pelo contrário, ambas podem — e devem — caminhar juntas na defesa da liberdade, da responsabilidade individual e de uma ordem baseada no Estado de Direito.
Para uma análise mais profunda sobre a relação entre fé e liberdade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para uma análise mais profunda sobre a relação entre fé e liberdade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: