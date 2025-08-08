Febre e emagrecimento repentino podem ser sinais de linfoma; entenda Imagem: FreepikCampanha Agosto Verde Claro alerta para o linfoma, câncer que deve atingir mais de 15 mil brasileiros em 2025 Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Suor noturno, febre persistente e emagrecimento repentino. Sintomas relativamente comuns, mas que, em alguns casos, indicam um câncer que muitas vezes é confundido com infecções simples: o linfoma.

Saiba mais sobre os sinais e a importância do diagnóstico precoce consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Morre Arlindo Cruz, um dos maiores sambistas brasileiros, aos 66 anos

Aeroporto de Vitória registra julho mais movimentado da história com 315 mil passageiros

Mec Show 2025 bate recorde com R$ 250 milhões em negócios