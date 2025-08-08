Febre e emagrecimento repentino podem ser sinais de linfoma; entenda
Imagem: FreepikCampanha Agosto Verde Claro alerta para o linfoma, câncer que deve atingir mais de 15 mil brasileiros em 2025
Suor noturno, febre persistente e emagrecimento repentino. Sintomas relativamente comuns, mas que, em alguns casos, indicam um câncer que muitas vezes é confundido com infecções simples: o linfoma.
