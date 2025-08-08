Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Febre e emagrecimento repentino podem ser sinais de linfoma; entenda

Imagem: FreepikCampanha Agosto Verde Claro alerta para o linfoma, câncer que deve atingir mais de 15 mil brasileiros em 2025

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Suor noturno, febre persistente e emagrecimento repentino. Sintomas relativamente comuns, mas que, em alguns casos, indicam um câncer que muitas vezes é confundido com infecções simples: o linfoma.

Saiba mais sobre os sinais e a importância do diagnóstico precoce consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.