Feira de Agronegócios da Cooabriel projeta liberar mais de R$ 250 milhões em crédito rural Ultrapassa os R$ 250 milhões em liberação de recursos a projeção de instituições financeiras que estão na Feira de Agronegócios Cooabriel... Folha Vitória|Do R7 24/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h38 )

Ultrapassa os R$ 250 milhões em liberação de recursos a projeção de instituições financeiras que estão na Feira de Agronegócios Cooabriel 2025, a maior do agro capixaba, que vai até sábado (26) em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado.

