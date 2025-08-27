Feira de Carreiras em Vila Velha oferece duas mil vagas de emprego Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilAlém de vagas, serão oferecidas orientações gratuitas para elaboração de currículos na 6ª edição... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 27/08/2025 - 07h37 ) twitter

A Feira de Carreiras, que acontece na Universidade Vila Velha (UVV) irá ofertar duas mil vagas de emprego e reunirá empresas de diversos setores. Assim também, serão oferecidas orientações gratuitas para elaboração de currículos com o apoio de monitores do curso de Psicologia da universidade.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre essa oportunidade imperdível!

