Feira de construção espera gerar R$ 600 milhões em negócios em um ano

Entre as atrações estarão as contruções de imóveis no momento da feira. Foto: Freepik A segunda edição da feira de construção, ES Construção Brasil, terá uma programação voltada à inovação, sustentabilidade e industrialização da construção civil. O evento acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, com entrada e estacionamento gratuitos. Assim, a expectativa é de receber 18 mil visitantes, reunir mais de 150 expositores e gerar R$ 600 milhões em negócios no prazo de um ano.

