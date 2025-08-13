Feira de e-commerce debate inovação, tecnologia e marketing na Serra Feira terá debates, networking, praça de alimentação e show de encerramento. Foto: Divulgação/Ecommerce.ESEvento reúne mais de 5 mil... Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Feira terá debates, networking, praça de alimentação e show de encerramento. Foto: Divulgação/Ecommerce.ES Começa hoje (13) no Pavilhão de Carapina, na Serra, a 4ª edição do Ecommerce.ES, um evento de e-commerce e transformação digital. A feira reúne, até amanhã (14), alguns dos nomes do setor para discutir tendências, inovação, marketing, tecnologia e o futuro das vendas online.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de tudo que está acontecendo no evento!

Leia Mais em Folha Vitória:

Empresário capixaba lança primeira picape híbrida flex do Brasil

Grávida fica ferida em acidente durante perseguição em Castelo

Com novo recorde em julho, Folha Vitória lidera audiência no ES