Feira de e-commerce reúne mais de duas mil pessoas no 1º di na Serra Ecommerce.ES também oferece lounges temáticos, área VIP, praça de alimentação e happy hour. Foto: Divulgação/Ecommerce.ESEvento destaca... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h19 )

A feira de vendas online, Ecommerce.ES 2025, começou nesta quarta-feira (13) reunindo mais de 2 mil pessoas no Pavilhão de Carapina, na Serra, incluindo mais de 500 visitantes de outros estados. Em sua 4ª edição, o evento reuniu grandes marcas, especialistas e oportunidades de negócios.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de tudo que aconteceu no evento!

