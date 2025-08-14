Feira de e-commerce reúne mais de duas mil pessoas no 1º di na Serra
Ecommerce.ES também oferece lounges temáticos, área VIP, praça de alimentação e happy hour. Foto: Divulgação/Ecommerce.ESEvento destaca...
A feira de vendas online, Ecommerce.ES 2025, começou nesta quarta-feira (13) reunindo mais de 2 mil pessoas no Pavilhão de Carapina, na Serra, incluindo mais de 500 visitantes de outros estados. Em sua 4ª edição, o evento reuniu grandes marcas, especialistas e oportunidades de negócios.
A feira de vendas online, Ecommerce.ES 2025, começou nesta quarta-feira (13) reunindo mais de 2 mil pessoas no Pavilhão de Carapina, na Serra, incluindo mais de 500 visitantes de outros estados. Em sua 4ª edição, o evento reuniu grandes marcas, especialistas e oportunidades de negócios.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de tudo que aconteceu no evento!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de tudo que aconteceu no evento!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: