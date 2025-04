Feira de intercâmbio chega a Vitória com bolsas e palestras neste sábado Evento terá exposições sobre os tipos de intercâmbio. Foto: Divulgação/Expo IntercâmbioEvento em Vitória sobre intercâmbio é gratuito... Folha Vitória|Do R7 11/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h26 ) twitter

Expo Intercâmbio

Evento terá exposições sobre os tipos de intercâmbio. Foto: Divulgação/Expo Intercâmbio A Capital capixaba receberá neste sábado (12) uma feira de intercâmbio gratuita, a Expo Intercâmbio, que contará com palestras e empresas especializadas no assunto, como agências e instituições de ensino, para apresentar detalhes de como é viver essa experiência em países com diferentes culturas.

