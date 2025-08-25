Feira de rochas começa nesta terça reunindo mais de 200 expositores
A feira terá um espaço dedicado à criatividade e ao design em rochas naturais. Foto: Divulgação/Cachoeiro Stone Fair A Cachoeiro Stone Fair, feira exclusivamente dedicada para a exposição de mármore, reunirá no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim, mais de 200 expositores. O evento irá apresentar as principais tendências em maquinários e produtos nos 30 mil metros quadrados de exposição.
