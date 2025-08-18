Feira de rochas em Cachoeiro terá palestras, workshops e posse de nova presidência Entre os destaques desta edição está a exposição recorde de 65 blocos de rochas naturais. Crédito: Divulgação/Cachoeiro Stone FairCachoeiro... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 16h47 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h47 ) twitter

Entre os destaques desta edição está a exposição recorde de 65 blocos de rochas naturais. Crédito: Divulgação/Cachoeiro Stone Fair A 36ª edição da Cachoeiro Stone Fair, feira de rochas ornamentais, acontece de 26 a 29 de agosto, em Cachoeiro de Itapemirim. Com o tema “Conexões que movem”, o evento cresceu 15% em relação ao ano passado e ocupará 30 mil metros quadrados. Além disso, irá reunir mais de 200 expositores e cerca de 16 mil visitantes do Brasil e do exterior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades da Cachoeiro Stone Fair!

