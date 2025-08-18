Feirão de Empregos na Serra abre vagas para pessoas acima de 60 anos Foto: FreepikEvento marca lançamento do Projeto de Empregabilidade 60+, que busca combater preconceito etário e ampliar oportunidades... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h19 ) twitter

Pessoas com 60 anos ou mais que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho podem participar do Feirão de Empregos 60+, promovido pela Prefeitura da Serra. A ação acontece das 9h às 12h, nesta terça-feira (19), no Sine Serra, localizado no bairro Portal de Jacaraípe.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!

