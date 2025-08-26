Feirão zera dívidas oferece 100% de descontos em juros Foto: FreepikAo todo, treze municípios das regiões sul, serrana e nordeste do Espírito Santo recebem a ação no mês de setembro Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h59 ) twitter

Foto: Freepik O Feirão Zera Dívida Banestes vai disponibilizar até 100% de descontos em juros de mora, correção e multa, além de possibilitar o parcelamento da dívida em até 120 meses. Ao todo, 13 municípios das regiões Sul, Serrana e Noroeste receberão a ação no mês de setembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre o Feirão Zera Dívida!

