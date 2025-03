Fernanda Souza parabeniza o ex Thiaguinho e Carol Peixinho por gravidez Fernanda Souza parabenizou gravidez de Carol Peixinho e Thiaguinho (Foto: Reprodução/Instagram @fernandasouzaoficial e @carolpeixinho... Folha Vitória|Do R7 31/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 12h46 ) twitter

Fernanda Souza parabenizou gravidez de Carol Peixinho e Thiaguinho

Fernanda Souza parabenizou gravidez de Carol Peixinho e Thiaguinho (Foto: Reprodução/Instagram @fernandasouzaoficial e @carolpeixinho)A atriz Fernanda Souza parabenizou o seu ex-marido, o cantor Thiaguinho, e sua nova mulher, a influenciadora digital Carol Peixinho, pela chegada do primeiro filho do casal. Neste domingo, 30, a artista celebrou o anúncio da gravidez, revelado via postagem no Instagram, e desejou votos de felicidade e saúde ao casal.

