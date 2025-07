Fernanda Torres é anunciada como integrante do júri do Festival de Veneza Fernanda Torres (Foto: Reprodução/Instagram) A nova edição do festival, que ocorre entre 27 de agosto e 6 de setembro, será presidida... Folha Vitória|Do R7 18/07/2025 - 14h59 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h59 ) twitter

Fernanda Torres (Foto: Reprodução/Instagram) A atriz brasileira Fernanda Torres foi anunciada nesta sexta-feira, 18, como uma das integrantes do júri da 82ª edição do Festival de Veneza, uma das premiações mais importantes do mundo do cinema.

