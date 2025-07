Festa da Banana e do Leite terá concurso para mulheres que ordenham vacas Foto: Clovis RangelA 50ª edição da festa terá categoria inédita exclusiva para mulheres ordenhadoras no tradicional Concurso de Gado... Folha Vitória|Do R7 21/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O Concurso de Gado Leiteiro da 50ª Festa da Banana e do Leite, em Alfredo Chaves, contará com uma categoria inédita exclusiva para mulheres ordenhadoras. O tradicional evento acontece entre a próxima quarta-feira (23) e domingo (27), no parque de exposições da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

VÍDEO | Poste pega fogo perto de hospital em Vitória

Mercado de capitais: nova fronteira para a incorporação imobiliária

Panqueca de repolho com frango: receita prática e saudável