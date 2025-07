Festa de criança acaba com jovem morto a facadas e confusão em Vila Velha Pablo Lopes, de 21 anos, foi morto após desentendimento iniciado entre crianças durante aniversário no Retiro do Congo Folha Vitória|Do R7 27/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 17h57 ) twitter

Uma festa em família acabou em tragédia no bairro Retiro do Congo, em Vila Velha, na noite do último sábado (26). Pablo Lopes, de 21 anos, foi assassinado a facadas enquanto participava do aniversário de 7 anos do sobrinho.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

