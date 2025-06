Festão para a entrega dos troféus ‘Marcas Ícones’ com ‘Histórias que constroem o futuro’ Folha Vitória|Do R7 28/06/2025 - 00h55 (Atualizado em 28/06/2025 - 00h55 ) twitter

Everton Nunes

Com o dom da oratória, o vice-presidente da Rede Vitória, Americo Buaiz Neto, abriu a noite de premiação Marcas Ícones, quinta-feira, lembrando de seu avô. À frente do Moinho Buaiz, onde tudo começou, dizia, nos momentos difíceis: “aconteça o que acontecer, jamais diminua a qualidade da farinha de trigo”. E foi sendo fiel a valores assim que a família conquistou um lugar de afeto e credibilidade no mercado – que hoje vai muito além do alimentício. Em seguida, o diretor-executivo da RVC, Felipe Caroni, falou do tema deste ano, “Histórias que constroem o futuro”, para cerca de 500 convidados presentes no Espaço Patrick Ribeiro.

