Festivais gastronômicos e Cíntia Chagas: veja as atrações que agitam o ES Festival Nostra Cucina e Cíntia Chagas: confira a agenda cultural do ES deste fim de semana (Foto: Nostra Cucina/Divulgação e Helem... Folha Vitória|Do R7 28/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 09h26 )

Agenda Cultural

Festival Nostra Cucina e Cíntia Chagas: confira a agenda cultural do ES deste fim de semana (Foto: Nostra Cucina/Divulgação e Helem Duruth/Divulgação) A pedida para o fim de semana são os festivais gastronômicos! Enquanto a ES Restaurant Week promete oferecer delícias para quem estiver na Grande Vitória, com menus a partir de R$ 54,90, o Festival Nostra Cucina vai agitar Santa Teresa com muitas atrações inspiradas na cultura italiana.

Não perca a chance de saber mais sobre as atrações imperdíveis deste fim de semana! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

