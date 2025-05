Festival de chiques e bonitas no almoço de Carolina Neves em torno do Dia das Mães Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 01h05 (Atualizado em 06/05/2025 - 01h05 ) twitter

A começar pela anfitriã Carolina Neves, que é designer de joias e recebeu ontem em sua residência para um almoço especial do Dia das Mães. Participação de Carolina Hemerly, coordenadora da marca, Mariana Clark, no décor e Itala Monti. Mariana Buaiz recém-chegada de São Paulo em papo com Heliene Del Esposti, que esteve no Japão e Ana Paola Teixeira. Outra novidade foi o lançamento da coleção Sienna, criada especialmente para a data, com mix de gemas preciosas, acabamentos escovados e palavras que simbolizam a maternidade. Para resumir, o encontro transformou-se em um festival de chiques e bonitas.

