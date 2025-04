Festival de jazz terá dia de blues com shows internacionais gratuitos Samantha Antoinette e Mitch Woods se apresentam no sábado (Fotos: Divulgação e Cezar Fernandes)Evento estreia o “Blues da Tarde” com... Folha Vitória|Do R7 29/04/2025 - 16h22 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h22 ) twitter

Samantha Antoinette e Mitch Woods se apresentam no sábado (Fotos: Divulgação e Cezar Fernandes) Santa Teresa vai ganhar ares de Nova Orleans no dia 14 de junho, com a estreia do “Blues da Tarde”, programação gratuita e totalmente voltada ao blues dentro do festival Santa Jazz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as atrações do festival!

