Festival do Caranguejo começa nesta quinta em Jacaraípe

O 3º Festival do Caranguejo vai até domingo com pratos como caranguejo, casquinha de siri, iscas de peixe, bobó, caldos... Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h17 )

O 3º Festival do Caranguejo começa nesta quinta-feira (12) e segue até domingo (15), na praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, Serra. O evento vai reunir gastronomia com base em frutos do mar, exposição de artesanatos, atrações culturais e shows de Casaca, Macucos, Samba Diverso e Tati Azevedo.

