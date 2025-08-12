Festival gratuito leva arte e natureza para crianças em Vila Velha
Oficinas de graffiti estão entre as atrações do Pequeno MC (Foto: Melina Furlan/Divulgação)Pequeno MC acontece neste fim de semana,...
Oficinas de graffiti estão entre as atrações do Pequeno MC (Foto: Melina Furlan/Divulgação) Quem disse que o Movimento Cidade é rolê de adulto? O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, vai receber as crianças e adolescentes neste sábado (16) e domingo (17), para uma programação que inclui oficinas, espetáculos teatrais, contação de histórias, curtas de animação e atividades ao ar livre.
Oficinas de graffiti estão entre as atrações do Pequeno MC (Foto: Melina Furlan/Divulgação) Quem disse que o Movimento Cidade é rolê de adulto? O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, vai receber as crianças e adolescentes neste sábado (16) e domingo (17), para uma programação que inclui oficinas, espetáculos teatrais, contação de histórias, curtas de animação e atividades ao ar livre.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as atrações do festival!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as atrações do festival!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: