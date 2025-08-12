Festival gratuito leva arte e natureza para crianças em Vila Velha Oficinas de graffiti estão entre as atrações do Pequeno MC (Foto: Melina Furlan/Divulgação)Pequeno MC acontece neste fim de semana,... Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h38 ) twitter

Oficinas de graffiti estão entre as atrações do Pequeno MC (Foto: Melina Furlan/Divulgação) Quem disse que o Movimento Cidade é rolê de adulto? O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, vai receber as crianças e adolescentes neste sábado (16) e domingo (17), para uma programação que inclui oficinas, espetáculos teatrais, contação de histórias, curtas de animação e atividades ao ar livre.

