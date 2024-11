Festival na Praça do Papa terá mais de 15 horas de músicas e gastronomia Festival na Praça do Papa terá mais de 15 horas de músicas e gastronomia Folha Vitória|Do R7 04/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h11 ) twitter

Festival na Praça do Papa

A 2ª edição do Jazz Vitória Festival começa nesta quinta-feira (7)! Com mais de 15 horas de músicas e boa gastronomia, o Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Vitória vai reunir amantes do gênero e grandes nomes da música nacional e internacional até 09 de novembro, na Praça do Papa, em Vitória.

