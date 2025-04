Festival tem pratos a partir de R$12,90 e shows gratuitos no feriado Pratos dos restaurantes Magazzino Fioravante, Italo Gelato e Armazém Caravagio (Foto: Divulgação/Santa Teresa Gourmet)Evento movimenta... Folha Vitória|Do R7 30/04/2025 - 15h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 15h20 ) twitter

Pratos dos restaurantes Magazzino Fioravante, Italo Gelato e Armazém Caravagio (Foto: Divulgação/Santa Teresa Gourmet) O feriado do Trabalhador será de boa comida, clima de montanha e cultura, em Santa Teresa. Entre 1º e 4 de maio, a 11ª edição do Santa Teresa Gourmet vai reunir mais de 30 estabelecimentos locais, com pratos inspirados na culinária italiana a preços que variam de R$12,90 a R$240,00.

