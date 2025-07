Festival transforma o Parque Cultural em espaço de brincadeiras e arte Foto: Divulgação/ Governo do ESEvento gratuito em Vila Velha reúne oficinas, atividades sensoriais e show musical para crianças de... Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 11h39 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h39 ) twitter

Foto: Divulgação/ Governo do ES O Festival da Primeira Infância vai transformar o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, em um espaço de brincadeiras, arte e aprendizado. A programação acontece nesta sexta-feira (18), das 9h às 12h, com entrada gratuita. A ação é voltada para crianças de 4 a 6 anos.

A ação é voltada para crianças de 4 a 6 anos.

