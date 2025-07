FGTS distribuirá quase R$ 13 bi do lucro de 2024 a trabalhadores Só pode retirar o valor dos lucros do FGTS o trabalhador que estiver dentro das regras de saque do valor. Crédito: Divulgação/CaixaO...

Só pode retirar o valor dos lucros do FGTS o trabalhador que estiver dentro das regras de saque do valor. Crédito: Divulgação/Caixa Cerca de 134 milhões de trabalhadores receberão R$ 12,929 bilhões do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2024. O valor equivale a 95% do lucro de R$ 13,61 bilhões registrado no ano passado.

Para mais detalhes sobre essa importante distribuição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória: