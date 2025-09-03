FGV abre inscrição para concurso de promotor com salário de R$ 37,7 mil As inscrições poderão ser feitas entre os dias 1º de setembro e 10 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV. A taxa de participação... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 16h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 1º de setembro e 10 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV. A taxa de participação é de R$ 300,00. Foto: Freepik

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre o concurso!

Leia Mais em Folha Vitória:

BNDES e Senai vão repassar R$ 56 milhões para a indústria 4.0

Prefeitura de Cariacica abre concurso público para procurador

Maus-tratos: CPI flagra cães com pulgas e em condições insalubres em Cariacica