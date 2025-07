Filha de Junior e Monica Benini é diagnosticada com síndrome rara: “Muito séria se não tratada” Foto: Reprodução/InstagramCasal revelou que Lara, de 3 anos, tem condição rara que afeta os rins e está em tratamento Folha Vitória|Do R7 22/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Instagram Lara, filha caçula de Junior Lima e Monica Benini, foi diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. Geralmente discreto sobre os filhos, o casal resolveu se pronunciar sobre o problema “para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce.”

Para mais detalhes sobre a situação e o tratamento da pequena Lara, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Zé Esmeraldo de malas prontas para deixar o PDT

Polícia prende homens por ameaça e extorsão na zona rural de Linhares

Homem é preso após agredir companheira com soco na costela em Cariacica