Filha de mulher que morreu após carro invadir supermercado em Colatina pede justiça Família de Adriana cobra justiça pela morte dela (Foto: Reprodução/ TV Vitória)Motorista do carro fugiu do local do acidente sem prestar... Folha Vitória|Do R7 24/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 07h37 ) twitter

Família de Adriana cobra justiça pela morte dela (Foto: Reprodução/ TV Vitória) A família de Adriana de Souza, de 37 anos, cobra a prisão do motorista que causou o acidente que resultou na morte dela, que estava como passageira no carro. O homem seria namorado da vítima, de acordo com os familiares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre este caso que comoveu a comunidade.

