Filho da princesa é acusado de 32 crimes, incluindo quatro estupros

Marius Borg Hoiby. Foto: Reprodução /X Os promotores noruegueses anunciaram nesta segunda-feira, 18, que Marius Borg Hoiby, de 28 anos, filho mais velho da princesa herdeira da Noruega, foi acusado de 32 crimes, incluindo quatro estupros, após uma longa investigação.

