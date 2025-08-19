Logo R7.com
Filho da princesa é acusado de 32 crimes, incluindo quatro estupros

Marius Borg Hoiby. Foto: Reprodução /XMarius Borg Hoiby, que não tem título real nem funções oficiais, foi preso mais de uma vez no...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Marius Borg Hoiby. Foto: Reprodução /X Os promotores noruegueses anunciaram nesta segunda-feira, 18, que Marius Borg Hoiby, de 28 anos, filho mais velho da princesa herdeira da Noruega, foi acusado de 32 crimes, incluindo quatro estupros, após uma longa investigação.

