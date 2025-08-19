Filho da princesa é acusado de 32 crimes, incluindo quatro estupros
Marius Borg Hoiby. Foto: Reprodução /XMarius Borg Hoiby, que não tem título real nem funções oficiais, foi preso mais de uma vez no...
Marius Borg Hoiby. Foto: Reprodução /X Os promotores noruegueses anunciaram nesta segunda-feira, 18, que Marius Borg Hoiby, de 28 anos, filho mais velho da princesa herdeira da Noruega, foi acusado de 32 crimes, incluindo quatro estupros, após uma longa investigação.
Marius Borg Hoiby. Foto: Reprodução /X Os promotores noruegueses anunciaram nesta segunda-feira, 18, que Marius Borg Hoiby, de 28 anos, filho mais velho da princesa herdeira da Noruega, foi acusado de 32 crimes, incluindo quatro estupros, após uma longa investigação.
Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: