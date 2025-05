Filho de vereador, Tercelino Leite vai comandar bairro mais populoso do ES Tercelino, ao centro, com sua chapa vitoriosa em Jardim Camburi (foto: Fabi Tostes)Chapa 2 teve 1.184 votos e superou outras três chapas... Folha Vitória|Do R7 25/05/2025 - 19h16 (Atualizado em 25/05/2025 - 19h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Tercelino, ao centro, com sua chapa vitoriosa em Jardim Camburi (foto: Fabi Tostes) Após uma disputa acirrada, que mobilizou lideranças políticas do município e do Estado, a Associação Comunitária de Jardim Camburi (Acjac), em Vitória, tem novo presidente. Com 1.184 votos, a Chapa 2, encabeçada pelo bombeiro militar Tercelino Leite, venceu a eleição realizada neste domingo (25) e vai comandar a associação pelos próximos três anos.

Para mais detalhes sobre essa eleição e o futuro político de Tercelino Leite, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Carreta cai de ribanceira após acidente com caminhonete em Castelo

Pedalaço pela Paz reúne mais de quatro mil pessoas em Vitória e Vila Velha

Aluna viraliza nas redes depois de se formar sozinha na faculdade