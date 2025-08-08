Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Filho é preso por agredir o pai idoso em Cachoeiro de Itapemirim

Foto: Reprodução/TV VitóriaIdoso precisou ser socorrido pelo Samu. Ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos no pescoço

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Reprodução/TV Vitória Um idoso foi agredido pelo próprio filho de 32 anos. O caso aconteceu no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.