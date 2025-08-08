Filho é preso por agredir o pai idoso em Cachoeiro de Itapemirim
Foto: Reprodução/TV VitóriaIdoso precisou ser socorrido pelo Samu. Ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos no pescoço
Foto: Reprodução/TV Vitória
Um idoso foi agredido pelo próprio filho de 32 anos. O caso aconteceu no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.
