Filme da Unimed Vitória, em parceria com a MP, aborda o uso excessivo do celular que te deixa cabisbaixo Na correria do dia a dia, as tecnologias e o uso do celular viraram ponte, distração, companhia constante. Mas, em meio a notificações...

Na correria do dia a dia, as tecnologias e o uso do celular viraram ponte, distração, companhia constante. Mas, em meio a notificações e rolagens infinitas, cresce um desafio silencioso da vida moderna: o uso excessivo do celular e seus impactos no bem-estar emocional. Nunca estivemos tão conectados e, paradoxalmente, tão propensos ao isolamento, à ansiedade e à baixa autoestima. O desafio é tão sério que, em janeiro de 2025, o Brasil sancionou a Lei nº 15.100/2025, que proíbe o uso de celulares por alunos da educação infantil à média, tanto em escolas públicas quanto privadas. A medida visa promover um ambiente escolar mais saudável, incentivando a interação social e o foco nos estudos, além de proteger a saúde mental dos estudantes.

