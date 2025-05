Fim dos implantes? Testes japoneses prometem fazer dentes nascerem de novo Foto: FreepikO medicamento que inibe a proteína que bloqueia o nascimento de novos dentes está sendo desenvolvido. Testes em humanos... Folha Vitória|Do R7 09/05/2025 - 07h27 (Atualizado em 09/05/2025 - 07h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Você aceitaria tomar um medicamento para crescer dentes novos? Uma pesquisa, desenvolvida no Japão, por Katsu Takahashi, chefe de Cirurgia Oral no Instituto de Pesquisa Médica Kitano Hospital, está testando um medicamento que pode ser capaz de fazer um dente nascer novamente, com um novo ciclo de crescimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa inovação na odontologia!

Leia Mais em Folha Vitória:

Liberdade de Expressão: o preço da palavra em tempos de silêncio

Professor é preso no ES por ajudar detentos a enviar mensagens para fora de presídio

Ao vivo: papa Leão XIV celebra sua primeira missa na Capela Sistina