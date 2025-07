Final de semana de muito vôlei e solidariedade em Vila Velha (Foto: Divulgação)Copa ES Solidária, que já arrecadou mais de 900kg de alimentos para doação, acontece neste fim de semana em Vila... Folha Vitória|Do R7 09/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

(Foto: Divulgação) A terceira edição da Copa ES Solidária acontece no próximo fim de semana, no sábado e domingo, no CT Vôlei Vida, em Guaranhus, em Vila Velha. O evento já arrecadou mais de 900kg de alimentos para doação nas duas edições anteriores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse evento solidário!

Leia Mais em Folha Vitória:

Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 09 de julho de 2025

Itamaraty chama representante dos EUA para esclarecimentos após nota pró-Bolsonaro

PSG dá recital nos EUA, humilha o Real Madrid e vai à final do Mundial de Clubes