Final de semana tem bazar com peças a partir de R$ 10 em Vitória
Foto: Divulgação/Kombi FraternaBazar acontece neste sábado e domingo em Bairro República e serão vendidas peças femininas, infantis...
Foto: Divulgação/Kombi Fraterna O Bazar Solidário Kombi Fraterna terá mais de 3 mil peças com preços que variam entre R$ 10 e R$ 40 neste final de semana, em Bairro República, em Vitória. Os itens incluem roupas, calçados, acessórios, entre outros.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
