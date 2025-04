Final do Capixabão altera trânsito em Cariacica; veja as mudanças Estádio Kleber Andrade: entorno vai ter mudança no trânsito (Foto: Cláudio Postay/ Prefeitura de Cariacica)Porto Vitória e Rio Branco... Folha Vitória|Do R7 01/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 11h06 ) twitter

Estádio Kleber Andrade: entorno vai ter mudança no trânsito (Foto: Cláudio Postay/ Prefeitura de Cariacica) A bola vai rolar, na noite desta terça-feira (1º), para a primeiro partida da final do Capixabão. Porto Vitória e Rio Branco iniciam a disputa pelo título estadual às 19h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Por conta do jogo, vão ser realizadas alterações no trânsito próximo à praça esportiva.

