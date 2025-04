Final do Capixabão terá interdições de trânsito neste sábado em Cariacica Estádio Kleber Andrade: entorno vai ter mudança no trânsito (Foto: Cláudio Postay/ Prefeitura de Cariacica)Ruas no entorno do Estádio... Folha Vitória|Do R7 04/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 19h06 ) twitter

estádio kleber andrade, final do capixabão

Estádio Kleber Andrade: entorno vai ter mudança no trânsito (Foto: Cláudio Postay/ Prefeitura de Cariacica) Neste sábado (05), Rio Branco e Porto Vitória decidem a final do Campeonato Capixaba 2025, às 16h30, no Kleber Andrade, em Cariacica. Com isso, o trânsito no entorno do estádio terá alterações.

Para mais informações sobre as interdições e a segurança no evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

