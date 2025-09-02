Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles revela nova abertura
Uma abertura cinematográfica arrebatadora prepara o cenário para a história inesquecível de Ramza e Delita
No último fim de semana na PAX West, a SQUARE ENIX exibiu a cinemática de abertura de seu próximo RPG tático independente, FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!
