Final feliz! Xuxa ganha novo nome, lar e até um irmãozinho chamado Nil Cadê Meu Pet - Xuxa ganha novo larAgora, em seu novo lar, em Vila Velha, a peludinha aparece confortável no sofá e ao lado do seu novo... Folha Vitória|Do R7 25/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 16h26 )

Cadê Meu Pet - Xuxa ganha novo lar

A história da cadelinha Xuxa, que emocionou tantas pessoas, ganhou um desfecho feliz! Na última segunda-feira (24), ela foi adotada por Fabiana Marques e sua prima Glaucia, que já são tutoras do Nil — um cachorrinho de 10 anos, resgatado com apenas sete meses de idade após sofrer maus-tratos. Agora, em seu novo lar, em Vila Velha, e com um nome novo — Layka — a peludinha aparece confortável no sofá e ao lado do seu novo irmãozinho.

